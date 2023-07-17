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Российские школьники завоевали 5 золотых медалелей на олимпиаде по физике в Токио

22:29
  • понедельник
  • 17 июля 2023

В соревновании состязались старшеклассники из более чем 80 стран

Пять золотых медалей завоевали российские школьники на международной олимпиаде по физике, которая завершилась в Токио. Причем, награды высшей пробы - у всех участников нашей команды.

Всего в самом престижном мировом интеллектуальном соревновании состязались старшеклассники из более чем 80 стран. Олимпиада проводится с 1967-го года и состоит из двух туров. Первый посвящен решению теоретических задач, во время второго школьники выполняют лабораторную работу.

Как отметили в Минпросвещения, наша команда вновь доказала - в России сильное инженерное образование. Напомним, несколько дней назад российская сборная отлично выступила на Международной математической олимпиаде школьников, завоевав пять золотых медалей и одну серебряную.

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