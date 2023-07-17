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Кабмин продлил упрощенный порядок подтверждения качества продукции

22:37
  • понедельник
  • 17 июля 2023

До 1 сентября

Упрощенный порядок подтверждения соответствия продукции в рамках технического регламента будет продлён до 1 сентября. Об этом в понедельник рассказал глава кабмина Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

В рамках процедуры отечественные производители могут спустя полгода после выхода продукции на рынок проходить обязательную сертификацию. Это позволит оградить граждан от контрафакта, а предприниматели смогут завершить перестройку своих бизнес-процессов, на которые влияют в том числе и беспрецедентные западные санкции.

Также обсудили концепцию регулирования отрасли квантовых коммуникаций на ближайшие шесть с половиной лет. Ещё одна важная тема - правительство одобрило стратегию развития органического производства до 2030 года. Сейчас в 47 регионах налажен выпуск экологически чистой продукции. Но на данный момент её доля составляет менее половины на внутреннем рынке.

"Для увеличения объёмов производства в этой сфере предстоит решить целый комплекс задач. В том числе – обеспечить взаимное признание органических сертификатов с другими странами, включая азиатские и ближневосточные, чтобы расширить доступ на внешние рынки и наладить сбыт. А также предоставить бизнесу широкую линейку кредитных предложений", - заявил Мишустин.

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