90 дней дрейфа: как моряку и его собаке удалось выжить в Тихом океане

Они пили дождевую воду и ели сырую рыбу

Один в лодке, не считая собаки - у берегов Мексики нашли австралийца, который из-за поломки судна дрейфовал в Тихом океане больше двух месяцев. Что случилось на борту и как удалось путешественникам выжить?

Имя его Тим Шеддок. И он выживший. Мужчина дрейфовал в Тихом океане больше двух месяцев. Сколько бы еще он так продержался, неизвестно. Помощь пришла неожиданно - с небес. Бедствующее судно заметили пилоты вертолёта - сопровождали рыболовецкий траулер. Искали вообще-то тунца, а нашли его.

В сети попал не только Тим Шеддок, но и его верный друг по кличке Белла. Их приключения начались еще три месяца назад. Стартовали из мексиканского порта Ла-Пас в сторону французской Полинезии. Через несколько недель их катамаран попал в сильный шторм. Судно не развалилось, но связь на борту отключилась. Система навигации тоже вышла из строя - экипажу оставалось полагаться только на себя.

"Это же как найти иголку в стоге сена! Здесь сошлись невероятная удача и мастерство. А Тим им несомненно обладает. Он сильно зависел от погодных условий - ему необходима была пресная вода. Он сумел удержаться от большого искушения, с которым сталкиваются обезвоженные люди во время бедствия - он не пил соленую воду! Ведь это только ускорило бы смерть", - рассказал эксперт по выживанию Майк Типтон.

Тим Шеддок и Белла действительно оказались моряками не промах. Пили дождевую воду, ели - рыбу сырую. От солнечных ожогов спасались под крышей катамарана. Так что перед судовым врачом 51-летний австралиец предстал не обгорелым, а загорелым. И даже весьма довольным.

За 90 дней, что провели на свежем морском воздухе, ни мужчина, ни собака умудрились не подхватить ни одной болезни. Животное виляет хвостом. Хозяин мечтает о доме.

Правда, вернуться домой Шеддоку еще не удалось. Он ступит на твердую землю после того, как подобравший его рыболовецкий траулер завершит свою рабочую командировку.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр"

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