Москва нанесла непоправимый ущерб киевскому ПВО

Высокоточные орудия ВС России нанесли непоправимый ущерб системам ПВО Украины, передает издание Asia Times.

Как отметили авторы публикации, ВС России в ходе очередного ракетного обстрела украинской столицы нанесли системам противовоздушной обороны Киева непоправимый ущерб. Уточняется, что последовательные атаки российских военных привели к полному истощению ракетных запасов города.

По данным военных аналитиков, военнослужащие российской армии способны наносить высокоточные удары не только по военным объектам ВСУ, но и по базам иностранных наемников. В издании подчеркнули, что в результате таких атак состояние украинским систем ПВО находится критическом состоянии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти Израиля игнорируют просьбы украинских властей о предоставлении ВСУ систем ПВО.

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