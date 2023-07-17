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Зеленский решил вывозить зерно без участия России

19:09
  • понедельник
  • 17 июля 2023

При этом Москва объявила о закрытии морского гуманитарного коридора

Украина продолжит поставки зерна по Черному морю без участия России. Киев заключал соглашения с ООН и Турцией, с Москвой никаких договоренностей у него не было, заявил Владимир Зеленский. По словам украинского лидера, он ждет официального подтверждения готовности от международной организации и Анкары.

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Зеленский заявил в беседе с африканскими журналистами, что Россия якобы блокирует работу черноморской зерновой инициативы. И цель Москвы, как убеждал украинский президент представителей СМИ - давление на мировой рынок аграрной продукции.

О прекращении участия в зерновой сделке Москва объявила 17 июля. В Кремле подчеркнули, что ни один пункт договоренностей, касающийся России, не был выполнен. В частности, меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года, предусматривал разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений – чего так и не произошло, передает ТАСС. Российская сторона подчеркнула, что предусмотренные соглашениями гарантии безопасности для судов в гуманитарном коридоре больше не действуют.

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