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Паромы на Керченской переправе начали принимать легковушки

19:43
  • понедельник
  • 17 июля 2023

Ранее перевозили только грузовики и рейсовые автобусы

Паромы на Керченской переправе начали принимать легковые автомобили. Машины пропускают только после тщательного досмотра, подчеркивается в сообщении оперативного штаба Крыма.

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Движение автомобилей по Крымскому мосту остановлено. В ночь на понедельник мост атаковали два украинских надводных беспилотных аппарата. Взрывы повредили автодорожную часть, погибли два человека, ранен ребенок.

Ранее сообщалось, что Керченская переправа перевозит только грузовой транспорт и рейсовые автобусы. Легковые автомобили направляли через новые регионы России - ДНР, Запорожскую и Херсонскую области, передает "Интерфакс".

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