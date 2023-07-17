Вечерние поезда из Крыма отправляются по расписанию

Последняя информация о происходящем на Крымском мосту

Вечерние поезда из Крыма сегодня отправляются по расписанию. Об этом сообщил оператор перевозок. Опоры железнодорожной части Крымского моста во время ночного теракта не пострадали. Удар украинских надводных беспилотников пришелся на автомобильную ветку. Для машин сейчас работает паромная переправа. В результате атаки погибла семейная пара из Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь. Девочка в больнице, ее состояние стабильное.

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Никита Васильев, "ТВ Центр"

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