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Путин назвал атаку на Крымский мост терактом

20:03
  • понедельник
  • 17 июля 2023

Президент ждет предложений по ужесточению мер безопасности на мосту

Атака на Крымский мост – террористический акт. Так оценил взрыв на мосту президент России Владимир Путин на совещании, посвященном этому инциденту.

Путин в прямом телеэфире проведет совещание по Крымскому мосту
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Путин напомнил участникам совещания, что это уже второй теракт на Крымском мосту. Российский лидер заявил, что ждет от собравшихся предложений по повышению мер безопасности на объекте.

Президент напомнил, что в результате теракта погибли мирные граждане - семья ехала в Крым из Белгородской области. Также ранен и остался без родителей ребенок. Путин поручил чиновникам оценить нанесенный мосту ущерб и оперативно начать ремонт, передает "Интерфакс".

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