Путин назвал атаку на Крымский мост терактом

Президент ждет предложений по ужесточению мер безопасности на мосту

Атака на Крымский мост – террористический акт. Так оценил взрыв на мосту президент России Владимир Путин на совещании, посвященном этому инциденту.

Путин напомнил участникам совещания, что это уже второй теракт на Крымском мосту. Российский лидер заявил, что ждет от собравшихся предложений по повышению мер безопасности на объекте.

Президент напомнил, что в результате теракта погибли мирные граждане - семья ехала в Крым из Белгородской области. Также ранен и остался без родителей ребенок. Путин поручил чиновникам оценить нанесенный мосту ущерб и оперативно начать ремонт, передает "Интерфакс".

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