Названы сроки возобновления движения через Крымский мост

Очередь на переправу ликвидируют в течение суток

Один-два дня понадобится на то, чтобы восстановить автомобильное движение по Крымскому мосту. Глава Крыма Сергей Аксенов высказал такое мнение на совещании, которое проводит президент России Владимир Путин.

По словам Аксенова, как только закончится осмотр повреждений под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина, на мосту "пойдет движение". Глава Крыма уверен, что власти из ситуации выйдут с честью.

Аксенов также пообещал ликвидировать очередь на Крымский мост в течение суток. По его данным, сейчас переправы через Керченский пролив со стороны Крыма ожидают свыше 700 автомобилей. Власти рассчитывают полностью разрешить ситуацию за день, передает ТАСС.

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