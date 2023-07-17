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Названы сроки возобновления движения через Крымский мост

20:34
  • понедельник
  • 17 июля 2023

Очередь на переправу ликвидируют в течение суток

Один-два дня понадобится на то, чтобы восстановить автомобильное движение по Крымскому мосту. Глава Крыма Сергей Аксенов высказал такое мнение на совещании, которое проводит президент России Владимир Путин.

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По словам Аксенова, как только закончится осмотр повреждений под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина, на мосту "пойдет движение". Глава Крыма уверен, что власти из ситуации выйдут с честью.

Аксенов также пообещал ликвидировать очередь на Крымский мост в течение суток. По его данным, сейчас переправы через Керченский пролив со стороны Крыма ожидают свыше 700 автомобилей. Власти рассчитывают полностью разрешить ситуацию за день, передает ТАСС.

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