Мощный ливень затопил Екатеринбург

Многие улицы превратились в полноводные реки

Кадры из Екатеринбурга. На город обрушился мощный ливень, который сопровождался ураганным ветром и грозой.

Городская канализация с такими потоками воды не справилась и многие улицы превратились в полноводные реки. Вплавь ушли автомобили и общественный транспорт.

Затопило и здание железнодорожного вокзала. Пассажирам в терминале приходилось передвигаться по щиколотку в воде. Некоторые районы города остались без электричества.

И улучшения погоды в столице Урала ждать не стоит. Завтра в мегаполисе вновь прогнозируются ливни с градом и ветром порывами до 20 метров в секунду.

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