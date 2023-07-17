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Мощный ливень затопил Екатеринбург

22:41
  • понедельник
  • 17 июля 2023

Многие улицы превратились в полноводные реки

Кадры из Екатеринбурга. На город обрушился мощный ливень, который сопровождался ураганным ветром и грозой.

Городская канализация с такими потоками воды не справилась и многие улицы превратились в полноводные реки. Вплавь ушли автомобили и общественный транспорт.

Затопило и здание железнодорожного вокзала. Пассажирам в терминале приходилось передвигаться по щиколотку в воде. Некоторые районы города остались без электричества.

И улучшения погоды в столице Урала ждать не стоит. Завтра в мегаполисе вновь прогнозируются ливни с градом и ветром порывами до 20 метров в секунду.

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