Мощный ливень затопил Екатеринбург

Многие улицы превратились в полноводные реки
Кадры из Екатеринбурга. На город обрушился мощный ливень, который сопровождался ураганным ветром и грозой.
Городская канализация с такими потоками воды не справилась и многие улицы превратились в полноводные реки. Вплавь ушли автомобили и общественный транспорт.
Затопило и здание железнодорожного вокзала. Пассажирам в терминале приходилось передвигаться по щиколотку в воде. Некоторые районы города остались без электричества.
И улучшения погоды в столице Урала ждать не стоит. Завтра в мегаполисе вновь прогнозируются ливни с градом и ветром порывами до 20 метров в секунду.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"