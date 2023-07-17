Испытание восстановленной части Крымского моста наметили через сутки

Укрепление поврежденных опор завершат к полуночи 17 июля

Укрепление опоры Крымского моста, поврежденной в результате теракта минувшей ночью, завершат до полуночи 17 июля. Запустить легковые автомобили планируется через сутки, заявил на совещании, которое проводит президент России Владимир Путин, вице-премьер Марат Хуснуллин.

Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост, использовав два надводных беспилотника. Повреждена автодорожная часть моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. СК России устанавливает причастных к теракту.

Как сообщил Хуснуллин на совещании у президента, планируется сегодня до полуночи завершить укрепление поврежденной опоры, а также установить ограждение. За следующие сутки будет полностью восстановлено освещение моста, после чего запустят тестовые машины по три и пять тонн, передает РИА Новости.

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