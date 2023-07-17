Путин пообещал ответ Киеву на теракт на Крымском мосту

Варианты ответа готовят в Минобороны

Киев ответит за атаку на Крымский мост. Варианты ответа готовят в российском военном ведомстве, заявил президент России Владимир Путин.

Украинские надводные беспилотники атаковали Крымский мост в ночь на понедельник. В результате теракта погибли два человека, ранен ребенок. Автомобильное движение по мосту было временно прекращено, туристов и гостей республики направляли по альтернативному маршруту через новые регионы.

Президент России на совещании, посвященном ситуации вокруг Крымского моста, заверил, что ответ со стороны России после атаки будет. По словам Путина, соответствующие предложения сейчас готовят в Минобороны, передает ТАСС.

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