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Очаг заболевания корью выявлен в Курске

22:00
  • понедельник
  • 17 июля 2023

Зафиксировано 70 случаев

Семь десятков случаев заболевания корью выявлено в Курске. По данным регионального управления Роспотребнадзора, подтверждено лабораторно 30 случаев, в инфекционном стационаре находится шесть человек, еще 45 - выписаны с выздоровлением.

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По данным ведомства, в числе заболевших - 50 детей и 20 взрослых. Из 50 заболевших детей 27 - учащиеся образовательных учреждений. Все заболевшие не были привиты против кори.

В начале июня в регионе уже был выявлен очаг кори. В период с 10 по 14 июня в Курской области было зарегистрировано 20 случаев подозрения на острое инфекционное заболевание. В регионе проводятся противоэпидемические мероприятия, передает "Интерфакс".

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