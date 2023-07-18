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В Крыму обезвредили почти 30 украинских беспилотников

08:21
  • вторник
  • 18 июля 2023

Пострадавших нет

В ночь на вторник, 18 июля, Украина предприняла очередную попытку атаковать Крым с использованием беспилотников. Попытка была успешно пресечена, рассказал глава российского региона Сергей Аксенов.
В Севастополе отразили атаку вражеских беспилотников

Как уточнил политик в своем Telegram-канале, российская система противовоздушной обороны сбила девять дронов. Еще 19 беспилотников были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Никто не пострадал.

Аксенов выразил благодарность российским военным и призвал мирных жителей сохранять спокойствие.

Киевский режим продолжает атаки на российскую территорию, хотя власти Украины уверяют, что исключительно обороняются.

Ранее сообщалось, что сбитый в Курчатове беспилотник-камикадзе самолетного типа взорвался всего в четырех километрах от Курской атомной электростанцией (АЭС). Комментируя это событие, спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российская система противовоздушной обороны работает — и работает эффективно. Все необходимые меры предпринимаются.

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