Запад продолжает реализовывать санкционную политику

Правительство Японии планирует запретить экспорт в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра. Такую меру предполагается ввести в рамках режима антироссийских санкций, которые Токио реализует в отношении Москвы в связи с проведением Россией спецоперации на Украине.

Как отмечает Yomiuri, в 2022 году Япония уже запретила экспорт в Россию автомобилей стоимостью свыше 6 млн иен (43,2 тысячи долларов по текущему курсу).

Теперь, как ожидается, под запрет попадут бензиновые и дизельные легковые автомобили с объемом двигателя более 1,9 литра, а также все гибридные, подключаемые гибридные авто и электрокары.

Если японское правительство согласует новые рестрикции до конца июля, они могут начать действовать уже в августе.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявлял, что Москва настоятельно призывает Токио занять прагматичную линию и воздержаться от антироссийских мер, поскольку используемый японскими властями подход ведет к дальнейшей деградации двусторонних отношений.

Однако генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно отмечал, что японские власти намерены укреплять санкционное давление на Россию, одновременно усиливая поддержку Украины.

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