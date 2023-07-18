ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Япония может запретить экспорт в Россию машин с объемом двигателя свыше 1,9 литра

08:37
  • вторник
  • 18 июля 2023

Запад продолжает реализовывать санкционную политику

Правительство Японии планирует запретить экспорт в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра. Такую меру предполагается ввести в рамках режима антироссийских санкций, которые Токио реализует в отношении Москвы в связи с проведением Россией спецоперации на Украине.
В правительстве Японии возмутились поездкой Трутнева на Итуруп

Как отмечает Yomiuri, в 2022 году Япония уже запретила экспорт в Россию автомобилей стоимостью свыше 6 млн иен (43,2 тысячи долларов по текущему курсу).

Теперь, как ожидается, под запрет попадут бензиновые и дизельные легковые автомобили с объемом двигателя более 1,9 литра, а также все гибридные, подключаемые гибридные авто и электрокары.

Если японское правительство согласует новые рестрикции до конца июля, они могут начать действовать уже в августе.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявлял, что Москва настоятельно призывает Токио занять прагматичную линию и воздержаться от антироссийских мер, поскольку используемый японскими властями подход ведет к дальнейшей деградации двусторонних отношений.

Однако генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно отмечал, что японские власти намерены укреплять санкционное давление на Россию, одновременно усиливая поддержку Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Mitsubishi
Mitsubishi
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.