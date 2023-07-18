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Действуя смело и самоотверженно: новые подвиги российских военных

08:42
  • вторник
  • 18 июля 2023

Они проявляют мужество и отвагу

В Министерстве обороны рассказали о новых примерах героизма и мужества наших военных, защищающих мирных жителей Донбасса.

Старший лейтенант Владимир Саутин в ходе воздушной разведки обнаружил миномётный расчёт ВСУ, который обстреливал позиции российских войск. Владимир оперативно передал координаты противника нашим артиллеристам, точным ударом неонацисты были уничтожены.

Рядовой Сергей Ан вместе со своим мотострелковым батальоном попал под огонь украинских радикалов. Действуя смело и самоотверженно, Сергей сначала вынес тяжело раненых сослуживцев в безопасное место, а затем сбил беспилотник, с помощью которого националисты корректировали огонь и вынудил противника отступить.

Отряд старшего сержанта Леонида Лупандина в ходе инженерной разведки обнаружил и обезвредил более 40 мин и фугасов, установленных неонацистами на пути следования российской колонны. Леонид лично нейтрализовал 8 взрывных устройств различного типа, благодаря чему наши подразделения быстро и без потерь прибыли в заданный район.

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