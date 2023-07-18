Жителей Канарских островов эвакуировали из-за природных пожаров

Спасатели не могут справиться с огнем

Более 4 тысяч жителей Канарских островов экстренно эвакуировали из-за природных пожаров. С субботы на острове Пальма полыхают леса, огонь стремительно распространяется и взять ситуацию под контроль спасателям не удаётся.

Площадь возгорания достигла почти пяти тысяч гектаров, уничтожены не менее двадцати зданий. На борьбу со стихией брошены более трёхсот пожарных, задействована авиация - два самолёта и девять вертолётов. Однако их работу серьёзно осложняют жара и сильный ветер, который постоянно меняет направление.

Личный контроль за операцией взял на себя министр обороны Испании.



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