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По одной полосе Крымского моста запустили движение автомобилей

08:41
  • вторник
  • 18 июля 2023

В реверсивном режиме

По Крымскому мосту, который накануне подвергся террористической атаке, организованной киевским режимом, возобновили автомобильное движение. Оно осуществляется в реверсивном режиме. Перед этим специалисты провели тщательную диагностику конструкций и испытания дополнительной нагрузкой.

Железнодорожное сообщение по переправе восстановлено в полном объеме. Кроме того, для автопутешественников доступен альтернативный маршрут - через новые российские регионы. Желающие также могут воспользоваться перехватывающими парковками в населенных пунктах на подъезде к мосту и пересесть на поезд.

Владимир Путин в ходе специального совещания, проведенного накануне вечером дал важные поручения ФСБ, Следственному комитету и ряду других ведомств, а также заявил, что Россия безусловно ответит на этот теракт.

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