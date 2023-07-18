Действия украинской элиты не позволяют Москве возобновить переговоры

Западные страны могут заставить Киев заключить мирное соглашение из-за постоянных и не всегда выполнимых требований украинского лидера Владимира Зеленского о необходимости предоставления ВСУ новых пакетов военной помощи, передает издание Politico.

Авторы публикации подчеркнули, что постоянные требования главы киевского режима Владимира Зеленского о новых поставках оружия и боеприпасов негативно сказываются на благосостоянии простых жителей стран Западной и Южной Европы. Как отметили в издании, только за последние несколько месяцев конфликта на Украине стоимость товаров первой необходимости на Балканах выросла почти в два раза.

По словам военных аналитиков, последствия уже всем очевидного провала контрнаступления ВСУ вызывают страх у политического руководства Украины из-за возможности инициации странами Запада мирного соглашения.

Эксперты издания также добавили, что российская сторона никогда не отказывалась от возможности урегулирования кризиса на Украине дипломатическим путем. Именно действия украинской политической элиты не позволяют Москве возобновить переговорный процесс, поскольку не так давно киевские парламентарии ввели закон, запрещающий подписывать с Россией какие-либо соглашения, заключили в издании.

Ранее журналисты издания Asia Times заявили, что высокоточные орудия ВС России нанесли непоправимый ущерб системам ПВО Украины. По данным СМИ, последовательные атаки российских военных привели к полному истощению ракетных запасов Киева.

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