Политолог Орлов о зерновой сделке: "Время гарантий прошло"

Для восстановления сделки нужны конкретные решения

Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Срок договорённостей истёк и российские гарантии безопасности для гуманитарного коридора в Чёрном море больше не действуют. Владимир Путин ранее уже говорил, что Москва готова возобновить соглашение, но при условии, что зафиксированные в нём требования нашей страны будут выполнены.

О перспективах сделки с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций.

"В правовом смысле сделка прекращена. У нее был срок, срок истек и дальше это соглашение не продлено. На мой взгляд, время гарантий прошло. И для восстановления сделки нужны конкретные решения: восстановление аммиакопровода, подключение Россельхозбанка к SWIFT, гарантии безопасности для тех объектов, которые важны для России, и много чего еще. И эти требования, на мой взгляд, должны быть выполнены до заключения сделки, а не по ее итогам или под чьи-то заверения. Я против логики гарантий, и мне бы очень хотелось, чтобы российские власти тоже были против этой логики. Не гарантии, а конкретные решения, которые должны быть приняты в целом ряде сфер, не по ходу действия, а в предварительном порядке. Коммерческая заинтересованность России – вторична, и поэтому политическое руководство вправе ставить вопросы более жестко. Не говоря уже о том, что события с Крымским мостом и многое другое ставят вопрос, насколько эта сделка вообще приемлема в военном, стратегическом отношении", - заявил Орлов.

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