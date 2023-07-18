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Собянин: Столичный инвестпортал с момента запуска посетили более 20 млн раз

08:58
  • вторник
  • 18 июля 2023

На портале собрана вся необходимая инвесторам информация

Столичным инвестиционным порталом с момента запуска в 2014 году воспользовались более 20 млн раз. Об этом сообщил Сергей Собянин.

На сайте investmoscow.ru собрана вся необходимая инвесторам информация: подробности о мерах поддержки промышленности, налоговых режимах и льготах, объектах городского имущества, выставленных на торги, с возможностью совершить 3D-тур.

Для предпринимателей разработали около 30 онлайн-сервисов, сообщил Собянин. С их помощью можно подать заявки на налоговые льготы, субсидии и займы, отправить на рассмотрение инвестиционные проекты.

Самыми популярными инструментами стали электронная запись на осмотр объекта торгов, инвестиционная карта и сервис "Московский инвестор".

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