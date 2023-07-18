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Британские военные признали изучение российских танков в спецлаборатории

09:08
  • вторник
  • 18 июля 2023

Речь идет о боевых машинах, подбитых в зоне СВО

Великобритания изучает российские танки в секретной лаборатории. Об этом во вторник, 18 июля, рассказал начальник штаба обороны королевства адмирал Тони Радакин.
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Британский военный сообщил, что подбитые боевые машины ВС России "разбираются по частям" на одном из самых секретных объектов — в лаборатории в Портон-Дауне.

Радакин заявил, что цель этой работы — "понять, как работает их оборудование, как мы можем победить его, как мы можем иметь еще более совершенную броню, как мы можем нарушить их коммуникации, как мы можем обеспечить проникновение в их оборону", пишет The Telegraph.

Ранее СМИ отмечали, что высокие тактико-технические характеристики российского танка Т-14 "Армата" привели в ужас солдат украинской армии. Использование в зоне СВО таких машин будет серьезным вызовом для бронетанковых частей ВСУ — на танках "Армата" установлено вооружение, способное нанести сокрушительный урон любой бронированной машине противника.   

Танки получит на вооружение и Росгвардия. Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин напомнил, что Росгвардия решает важные задачи в рамках российской спецоперации на Украине — в этом ей поможет передача танков и артиллерийского вооружения.

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