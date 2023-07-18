Британские военные признали изучение российских танков в спецлаборатории

Речь идет о боевых машинах, подбитых в зоне СВО

Великобритания изучает российские танки в секретной лаборатории. Об этом во вторник, 18 июля, рассказал начальник штаба обороны королевства адмирал Тони Радакин.

Британский военный сообщил, что подбитые боевые машины ВС России "разбираются по частям" на одном из самых секретных объектов — в лаборатории в Портон-Дауне.

Радакин заявил, что цель этой работы — "понять, как работает их оборудование, как мы можем победить его, как мы можем иметь еще более совершенную броню, как мы можем нарушить их коммуникации, как мы можем обеспечить проникновение в их оборону", пишет The Telegraph.

Ранее СМИ отмечали, что высокие тактико-технические характеристики российского танка Т-14 "Армата" привели в ужас солдат украинской армии. Использование в зоне СВО таких машин будет серьезным вызовом для бронетанковых частей ВСУ — на танках "Армата" установлено вооружение, способное нанести сокрушительный урон любой бронированной машине противника.

Танки получит на вооружение и Росгвардия. Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин напомнил, что Росгвардия решает важные задачи в рамках российской спецоперации на Украине — в этом ей поможет передача танков и артиллерийского вооружения.

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