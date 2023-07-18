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Россиян предупредили о предстоящем подорожании соков и газировки

09:23
  • вторник
  • 18 июля 2023

Это связывают с изменением курса рубля

Крупные российские производители газированных безалкогольных напитков и соков уведомили торговые сети о повышении цен с 1 августа.

Как пишет "Коммерсантъ", компания PepsiCo планирует повысить цены на напитки и соки на 19,2–21,3%. Там объясняют это ростом производственных затрат на фоне ослабления рубля.

В "Садах Придонья" предупредили об индексации на 10% в связи с удорожанием сырья, материалов, обслуживания оборудования и транспортных услуг.

В "Очаково" собираются поднять цены также на 10%, ссылаясь на растущее воздействие курса рубля на стоимость сырья и на логистические расходы.

При этом в российском Министерстве сельского хозяйства, комментируя эти сообщения, заявили, что информация о повышении цен на безалкогольные напитки отдельными компаниями в ведомство не поступала, сообщает ТАСС.

Ранее кандидат экономических наук Мария Долгова рассказала, что набор продуктов для приготовления традиционного для многих россиян летнего блюда окрошка подорожал в этом году в Москве на 6%, а свекольника – на 5%. Основой причиной послужил рост цен на овощи. В среднем набор продуктов на окрошку в Москве стоит 830 рублей, на свекольник – 600 рублей.

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