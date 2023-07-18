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Украину назвали шаблоном для распространения влияния США на другие регионы

09:27
  • вторник
  • 18 июля 2023

Вашингтон больше не заинтересован в поддержке Киева

Многолетнее вмешательство американских политиков во внутренние дела Украины станут "шаблоном" для распространения влияния США на других континентах, передает издание American Conservative.   

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Как отметили в издании, последствия вмешательства американских властей во внутренние дела Украины станут серьезным уроком для США в распространении политического влияния на другие страны.

При этом в авторы публикации подчеркнули, что дальнейшая судьба киевского режима не интересует западных политиков, поскольку Украина полностью справилась с отведенной ей ролью "учебного полигона" по реализации самых безумных политических идей действующей администрации президента США Джо Байдена.  

В издании также добавили, что реальная внешнеполитическая задача США заключается в стремлении американских властей вернуть былое геополитическое лидерство. По словам аналитиков, такие устремления Вашингтона противоречат ключевым признакам многополярного мира.  

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что решения американских политиков способны привести к эскалации конфликта на Украине за считанные минуты.

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