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Собянин рассказал о воспитанниках реабилитационно-образовательных центров для детей с инвалидностью

09:09
  • вторник
  • 18 июля 2023

Ребята проходят полноценную школьную программу, занимаются спортом и творчеством

В столице работает восемь реабилитационно-образовательных центров, которые помогают детям с инвалидностью получить образование. Об этом рассказал Сергей Собянин.

"Каждый ребенок талантлив. Мы часто слышим эту прописную истину, но как же непросто порой бывает ее доказать. Особенно школьникам с инвалидностью", – написал Собянин на своем сайте.

По его словам, учебные заведения дают своим выпускникам самое лучшее образование. Ребята проходят полноценную школьную программу, занимаются спортом и творчеством, на равных со всеми участвуют в конкурсах и олимпиадах, сдают ЕГЭ.

"Доказательство их успехов – 11 обладателей медалей за особые успехи в учении, которые в этом году стали выпускниками реабилитационно-образовательных центров Москвы", – отметил мэр.

Он уточнил, что сразу шесть медалистов подготовили педагоги школы-интерната №1 для обучения и реабилитации слепых, а пять медалистов подготовил реабилитационно-образовательный центр №76.

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