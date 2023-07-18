Суд арестовал 50 млн рублей и 21 объект недвижимости Блиновской

Блогера обвиняют в уклонении от уплаты налогов более чем на 900 млн рублей

Пресненский суд Москвы в рамках уголовного дела о неуплате Еленой Блиновской и ее мужем свыше 900 млн рублей налогов по просьбе следствия наложил обеспечительные меры на 21 объект недвижимости. Об этом во вторник, 18 июля, рассказали в пресс-службе суда.

Там уточнили, что речь идет про расположенные в Москве, Ярославской и Московский области, а также про два машино-места.

Кроме того, Вынесено решение об аресте денежных средств, золотых коллекционных монет и различной валюты Блиновской почти на 50 млн рублей и 300 тысяч долларов, сообщает РИА Новости.

Ранее судья счел необходимым удовлетворить ходатайство следователя и оставить меру пресечения Блиновской в виде домашнего ареста в силе еще на месяц. Кроме того, ей по-прежнему запрещается использовать мобильную связь и интернет.

Не помогли заверения королевы марафонов в том, что с первого дня задержания она признала вину и активно сотрудничает со следствием. Что касается возможного нарушения Блиновской условий домашнего ареста — ей запрещено использовать интернет, но в соцсетях обвиняемой появлялись новые посты — блогер заверила, что ее Telegram-канал взломали, в связи с чем возбуждено уголовное дело.

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