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"На волоске от смерти": на Западе оценили внешний вид Зеленского

10:07
  • вторник
  • 18 июля 2023

В США констатировали провал контрнаступления ВСУ

Изможденный вид украинского лидера Владимира Зеленского на прошедшем саммите НАТО в Вильнюсе указывает на безрезультативность контрнаступления ВСУ, передает издание American Spectator со ссылкой на комментарий бывшего федерального прокурора США Джорджа Пэрри.   

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"На встрече лидеров стран НАТО в Вильнюсе, состоявшейся на прошлой неделе, президент Украины Владимир Зеленский выглядел как человек, оказавшийся на волоске от смерти", - заявил Пэрри.

При этом американский чиновник подчеркнул, что внешний вид главы киевского режима неразрывно связан с провалом украинского контрнаступления. По его словам, политическое руководство Украины находится в страхе из-за отчаянного положения военнослужащих украинской армии в зоне СВО.

Он также добавил, что решение действующего президента США Джо Байдена о передаче ВСУ кассетных боеприпасов подтверждает несостоятельность украинского контрнаступления. Именно недальновидность американских и европейских политиков в принятии ключевых решений привела не только к истощению ресурсов НАТО, но и к развалу оборонно-промышленного комплекса США и ЕС, заключил бывший прокурор.

Ранее обозреватели издания Politico заявили, что страны Запады могут силой заставить Украину заключить мирное соглашение с Россией. По словам военных аналитиков, такое решение западных политиков напрямую связано с невыполнимыми требованиями украинского президента Владимира Зеленского.  

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