Минфин опроверг влияние на соцвыплаты сокращения расходов бюджета

Россияне получат все, что им причитается

Фронтальное сокращение бюджета на 10% не затронет социальные выплаты гражданам России, поскольку оно относится к расходам, не имеющим социального характера. Об этом во вторник, 18 июля, рассказал российский министр финансов Антон Силуанов.

В интервью "АиФ" глава Минфина подчеркнул, что государственные расходы социального характера не только не сокращаются, но и, как правило, возрастут. Он уточнил, что это, в первую очередь, пенсии, зарплаты, пособия, то есть обязательства перед гражданами.

Кроме того, Силуанов счел естественным, что под фронтальное сокращение не попадут "расходы, необходимые для фронта, для победы".

В целом перераспределение 10% на новые и важные в текущий момент для страны мероприятия не так уж и страшно, резюмировал министр.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин отмечал, что, несмотря на внешние ограничения, все плановые задачи федерального бюджета за 2022 год были реализованы. Он указал на то, что власти "в первую очередь концентрировали ресурсы на оказании поддержки людям и бизнесу, на безусловном выполнении всех социальных обязательств".

При этом председатель Центробанка Эльвира Набиуллина подчеркивала, что экономика России прошла 2022 год в целом хорошо, но это не должно приводить к выводу о ее неуязвимости.

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