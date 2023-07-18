Собянин рассказал о масштабном обновлении остановочных павильонов в Москве

За полгода в городе установили 550 остановок нового типа

В 2023 году в Москве появится 1,3 тысячи современных остановочных павильонов. Об этом сообщил Сергей Собянин. Их собирают на заводе СВАРЗ в Сокольниках.

"Продолжаем улучшать пассажирскую инфраструктуру – установили больше 550 остановок нового типа за полгода", – написал Собянин в своем телеграм-канале.

Современные остановки сделаны из нержавеющей стали и алюминия, оснащаются камерами видеонаблюдения и освещением, имеют большую крышу, которая лучше защищает от непогоды.

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