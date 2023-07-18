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ФСБ предотвратила теракт в Ярославской области

10:15
  • вторник
  • 18 июля 2023

Подозреваемая задержана

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт на одном из важнейших объектов критической инфраструктуры Ярославской области.

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Задержана сторонница украинского неонацизма – гражданка России 1987 года рождения, сообщают в ЦОС ФСБ.

По данным ведомства, в ходе обысков были изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, а также средства связи и переписка с координатором из украинской службы безопасности.

Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и госизмене. Злоумышленник арестован, заключили в ФСБ.

Ранее в ФСБ России сообщили, что сотрудникам российским спецслужб удалось задержать уроженца Пермского края за финансирование ВСУ. По данным ведомства, подозреваемый обвиняется в государственной измене.

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