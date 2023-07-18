Власти Крыма уточнили порядок работы паромной переправы

Она перевозит только грузовики и автобусы

Движение через керченскую переправу открыто только для грузового транспорта, а также для пассажиров рейсовых и экскурсионных автобусов. Об этом во вторник, 18 июля, рассказали в министерстве транспорта Республики Крым.

В Telegram-канале ведомства уточняется, что легковые автомобили движутся по Крымскому мосту, где для этого открыта одна полоса, или через новые регионы.

Грузовики с неприоритетными грузами также следуют по альтернативному сухопутному пути через новые регионы, через пропускные пункты Армянск, Джанкой и Перекоп.

В ночь на 17 июля Крымский мост подвергся новой атаке украинских беспилотников. В результате взрыва было повреждено дорожное полотно, однако опоры конструкции выстояли. Автомобильное движение было временно приостановлено.

Президент России Владимир Путин на совещании поручил ритмично и слаженно провести работы по восстановлению Крымского моста. К настоящему времени на нем возобновили автомобильное движение, оно осуществляется в реверсивном режиме. Перед этим специалисты провели тщательную диагностику конструкций и испытания дополнительной нагрузкой.

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