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Пациенты с сибирской язвой сбежали из больницы в Туве

10:38
  • вторник
  • 18 июля 2023

Чем это опасно?

В Туве четыре пациента с сибирской язвой отказались лечиться.
В Туве выявили четыре случая заражения сибирской язвой

Как сообщили в региональном Минздраве во вторник, 18 июля, госпитализированные самовольно ушли из больницы. Их состояние удовлетворительное, однако пациенты не дождались полной эпитализации кожных проявлений инфекции.

"О факте отказа от лечения от особо опасной инфекции направлено экстренное уведомление в Управления Роспотребнадзора по республике", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале министерства.

Всего в больнице находились пять человек с сибирской язвой. Пятый пациент продолжает получать лечение.

Медики отметили, что передача инфекции от человека к человеку происходит крайне редко и при условии, что у больного не до конца зажили язвочки.

О том, что в Туве выявили четыре случая сибирской язвы, стало известно две недели назад. Первым заболевшим стал 24-летний молодой человек, который контактировал с мясом забитой лошади. Через несколько дней подтвердился пятый случай заболевания.

Сибирская язва – это опасное инфекционное заболевание, вызываемое бактериями Bacillus anthracis. Основные хозяева возбудителя сибирской язвы – травоядные сельскохозяйственные и дикие животные. У человека болезнь протекает молниеносно, преимущественно в карбункулезной форме. Характеризуется интоксикацией, развитием серозно-геморрагического воспаления кожи, лимфатических узлов и внутренних органов.

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