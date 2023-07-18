Украина предложила Турции возобновить зерновую сделку без России

С 18 июля сделка официально прекращена

Турецкие власти получили обращение Украины с предложением возобновить черноморскую продовольственную инициативу, но уже без участия России. Об этом во вторник, 18 июля, рассказали информированные источники.

Как сообщает собеседник РИА Новости, Турция координирует с ООН вопрос о возможности возобновления зерновой сделки.

При этом никаких решений в настоящее время не принято, официальные комментарии по данному поводу пока не поступали.

Ранее российское Министерство иностранных дел объявило, что без участия России черноморская продовольственная инициатива прекращает свое функционирование с 18 июля. Об этом официально проинформированы турецкая и украинская стороны, а также уведомлен Секретариат ООН.

Вслед за этим президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна продолжит поставки зерна по Черному морю без участия России. Он объяснил это тем, что Киев заключал соглашения с ООН и Турцией, а с Москвой никаких договоренностей у него не было. При этом украинский политик обвинил Россию в попытках оказать давление на мировой рынок аграрной продукции.

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