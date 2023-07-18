Названы сроки восстановления поврежденной части Крымского моста

Сегодня по мосту запустили движение автомобилей в реверсивном режиме

Сегодня ночью наши военные пресекли террористические атаки киевского режима на Крым. Как сообщили в Минобороны, Украина запустила 28 беспилотников. 17 из них уничтожены силами ПВО. Остальные подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. А на Крымском мосту запустили автомобильное движение. Пока в реверсивном режиме

Реверсивное движение запустили примерно в час ночи. Проезд осуществляется в колоннах по 50 автомобилей в сопровождении сотрудников ДПС. Открыта крайняя левая полоса по направлению из Керчи в Тамань. К ночи специалисты завершили диагностику. Полученные данные подтвердили прочность конструкции. Уцелевший пролёт дополнительно проверили на прочность, вдоль участка восстановили искусственное освещение и запустили легковые автомобили.

Проезд открыт только для легкового транспорта после тщательного досмотра. Утром заторов перед въездом на мост не было. Колонны формируются быстро. Грузовой транспорт и автобусы отправляют на паромную переправу. Для перевозки задействованы три гражданских судна и два больших десантных корабля.

"Переправа работает в штатном режиме, на данный момент паромы здесь на коротком плече в работе. Погода в порядке, поэтому всё в рабочем режиме", - говорит Николай Зеленкевич, Генеральный директор ГУП РК "Крымские морские порты".

Железнодорожное сообщение осуществляется по расписанию. Добраться в Крым можно, в том числе с пересадкой, оставив машину на парковке в Тамани. Кроме того, сегодня дополнительно запущены два поезда сообщением Керчь-Анапа.

Накануне специалисты оценили повреждения. Главное - опоры целы. Пролёты поочерёдно заменят. Учитывая что ЧП произошло над островной частью сооружения - для ремонта придётся возвести временный мост протяженностью 250 метров для подхода большегрузных кранов. Вице-премьер уже озвучил сроки восстановления. Один пролёт заменят к 15 сентября. Другой - к ноябрю.

Никита Васильев, «ТВ Центр».

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