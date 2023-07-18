Запад раздувает антироссийскую истерию из-за прекращения зерновой сделки

Доводы Москвы не слышат

Выход России из так называемой зерновой сделки - мировая новость номер один. С сегодняшнего дня закрыт морской коридор для сельхозпродукции из украинских портов. На заседании Совбеза ООН представитель нашей страны пояснил: причиной такого решения стало невыполнение пунктов соглашения с Москвой. Однако на Западе раздувают истерию, обвиняя Россию в приближении продовольственного кризиса и мирового голода.

Нарушив все правила и традиции Совета Безопасности, председательствующая в этом месяцев в ООН Британия позвала на заседание еще 8 стран, входящих в Евросоюз и НАТО, то есть, настроенных абсолютно против России. В попытке надавить на Москву и заставить продлить зерновую сделку, выступающие использовали театральные паузы и громкие обвинения.

"Россия превратила продовольствие в оружие и поставила мир на грань продовольственного кризиса. Этот кризис воздействует на народы Ближнего Востока, на Африканские страны. Россия вышла из черноморской инициативы, сделав это жестоко и коварно", - заявила Линда Томас-Гринфилд, постоянный представитель США при ООН.

"Россия выходит из черноморской сделки, это грозит голодом. Ведь по всему миру резко увеличились цены на пшеницу. Коллеги, речь идет о человечности", - говорит Анналена Бербок, министр иностранных дел Германии.

После того, как Россия открыла зерновой коридор, миллионы тонн сельхозпродукции потекли в богатые европейские государства. До наименее развитых стран не дошло и 3 процентов, подчеркнул заместитель нашего поспреда в ООН. Человечность Европе не свойственна. При этом условия Москвы игнорировали, а киевский режим не брезговал под прикрытием морского гумкоридора совершать атаки против российских объектов. Но сделку все равно продлевали целый год.

"Мы отдаем должное усилиям Генсекретаря и его команды, которые до последнего пытались убедить западные страны выполнить обязательства перед Россией, вытекающие из Меморандума Россия-ООН. Однако ничего, кроме откровенного очковтирательства в итоге из этого не вышло", - заявил Дмитрий Полянский, зампостпреда России при ООН.

Теперь в Вашингтоне переживают, что вывоз зерна сухопутным путем будет менее эффективным. А вот комментировать провокацию со стороны Киева, которую ВСУ устроили накануне, совершив атаку на Крымский мост, США не спешат. Накануне Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Украина сама решает, как вести военные действия. Вот и на заседании в ООН об атаке ни слова. Российской делегации пришлось напомнить.

"Нам еще предстоит разобраться в том, в какой степени в подготовку и осуществление этого теракта были вовлечены западные, в частности британские, спецслужбы: слишком многое на это указывает", - заявил Дмитрий Полянский.

Присутствующий на Совете Безопасности глава украинского МИДа вновь жаловался на нехватку вооружения. И лишь позже на пресс-конференции его спросили об атаке на Крымский мост.

"Почему вы решили, что Крымский мост - это гражданская инфраструктура? Он используется в военных целях, и мы должны рассматривать его в этом ключе", - заявил Дмитрий Кулеба.

Крымский мост давно не используют для военных перевозок, подчеркнули в нашем посольстве в Вашингтоне. Речь идет об ударе по исключительно гражданской цели. Погибла семья, отправлявшаяся в отпуск. Выжила лишь 14-летняя девочка. Она осталась без родителей. Как и многие дети Донецка и Луганска, которых обстреливают ВСУ каждый день на протяжении 9 лет.

Елена Макарова, «ТВ Центр».

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