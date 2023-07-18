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Минобороны показало работу "Солнцепеков" в зоне СВО

11:47
  • вторник
  • 18 июля 2023

Успешно действует и авиация

В зоне спецоперации по националистам бьют расчеты тяжелых огнеметных систем "Солнцепек". На северном фланге Артемовского направления разведка засекла группу солдат ВСУ, которые после неудачной атаки пытались отступить в тыл. Координаты передали артиллерийским расчетам ивановских десантников. Удар был нанесен незамедлительно и точно. Успешно действует и наша авиация.

На Краснолиманском направлении штурмовики Су-25СМ отработали по живой силе и технике противника. А ударные вертолеты Ка-52 ликвидировали диверсионные группы националистов.

"Авиацией Южной группировки войск нанесены удары управляемыми боеприпасами УПАБ-500 по пунктам временно дислокации 112-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка и Северск. Вертолетами армейской авиации группировки нанесены удары по скоплениям живой силы противника в районах Курдюмовки и Клещеевки", - сообщил Вадим Астафьев, начальник пресс-центра группировки "Юг".

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