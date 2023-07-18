Пентагон годами по ошибке отправлял письма в Мали

Причина - в орфографической ошибке в адресе

Американское военное ведомство попало в крайне неловкую ситуацию. Причём, международный конфуз грозит обернуться серьёзными проблемами.

Как стало известно Financial Times, миллионы электронных писем Пентагона годами по ошибке отправляли в африканское государство Мали. Причиной стала опечатка - в адресе домена "mil" по небрежности пропускали гласную букву.

Об утечках американских военных неоднократно предупреждал оператор из Нидерландов, который обслуживал весь интернет-трафик в Мали. Однако вчера срок договора истёк и права на национальный домен перешли к официальным властям страны. Вместе с внушительным архивом писем, которые содержат персональные данные военнослужащих, пароли, карты объектов, маршруты поездок высших должностных лиц, списки экипажей кораблей, налоговые и финансовые отчёты.

"ТВ Центр"

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