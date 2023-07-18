На счету каждый день: зрители ТВЦ собирают средства на лечение Насти Баулиной

У девочки острый лимфобластый лейкоз

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita собирают средства на спасение 9-летней Насти Баулиной. У девочки острый лимфобластый лейкоз. Она уже проходила лечение, но наступил рецидив. Сейчас Настя в ремиссии. И чтобы полностью выздороветь, ей срочно необходима трансплантация костного мозга. А перед этим специальная терапия редким препаратом. Его стоимость более 3 миллионов рублей. У семьи таких денег нет.

Но помочь может каждый. Достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Лекарственный препарат требуется Насте как можно скорее. От этого зависит её жизнь

9-летняя Настя в последнее время часто рисует длинноволосых красавиц. А вот сама девочка даже дома ходит в панамке: стесняется, что собственные чудесные локоны пропали. Это последствия химиотерапии — у Насти острый лимфобластный лейкоз. 5 лет назад она уже боролась с этой смертельной болезнью и победила! И вот теперь Лейкоз вернулся. Неожиданно и беспощадно.

Вот Настя в свой день рождения, 24 января этого года — счастливая и здоровая. А ровно через три месяца, 24 апреля, пришли результаты очередного обследования. 10 процентов клеток костного мозга — раковые.

"Это был такой шок для нас. Все что угодно, только не это. Как это сказать ребенку — это было самое страшное, она уже все понимала", - говорит мама Ирина Баулина.

Настя поначалу и слышать не хотела о новом лечении. Она всё ещё хорошо помнит прошлые ужасы: постоянные больницы, капельницы, 65 таблеток в сутки, по часам, каждый день.

"Билась, разговаривала, бесполезно. Она ни в какую. И тогда уже по-серьезному с ней: ты хочешь жить или умирать? Смерть над тобой стоит с косой, если ты не выпьешь, она победит тебя", - говорит мама.

Врачи и родители нашли слова, чтобы уговорить девочку снова начать борьбу. Из родного Омска ее перевезли в Санкт-Петербург, Насте удалось на время справиться с болезнью и достичь ремиссии. Но чтобы полностью выздороветь, этого недостаточно. Нужна срочная трансплантация костного мозга, это единственный шанс на спасение. Донором костных клеток будет папа, ради дочери он готов на все. Когда у Насти выпали волосы, он тоже побрился налысо, чтобы ее поддержать:

Чтобы папины клетки прижились, учитывая агрессивный рецидив, Насте нужна специальная терапия. Без неё шансы на положительный исход невысоки. Препарат очень редкий и дорогой. Стоимость 3 325 970 рублей! Родители были шокированы такой суммой, которую к тому же нужно найти срочно:

"Страшная цифра. Наша семья это не потянет, у нас таких денег нет. А препарат нужен как можно скорее, сейчас", - говорит мама.

У Насти на счету каждый день. Лейкоз пока спит, но это временно. Квота на трансплантацию получена, папа готов вылететь из Омска в любой момент. Все упирается только в дорогостоящие препараты. Семья умоляет неравнодушных людей откликнуться — больше помощи ждать неоткуда:

"Я знаю, что мир не без добрых людей, и очень много добросердечных. И понимают: кто-то просто понимает, кто-то сочувствует нашему горю. Не дай Бог никому столкнуться с таким горем", - говорит мама Насти.

Сама Настя очень верит в то, что все закончится хорошо и стойко переносит все трудности. Молча терпит свои недомогания, резкие скачки температуры, болезненные катетеры на обеих руках. Теперь она все время успокаивает маму. У девочки своя группа поддержки: любимая армия плюшевых котиков. Беленький - самый счастливый.

"Дорог мне из-за того, что я с ним первое лечение прошла в четыре года", - говорит Настя.

Последнего котика Насте подарили уже в Петербурге. С ним она проводит целые часы, именно ему рассказывает свои переживания и мысли. Настя очень хочет жить. Она мечтает, когда вырастет, стать кондитером. И печь красивые торты на радость людям.

Лечение нельзя откладывать. Помощь Насте нужна как можно скорее. Сделать доброе дело просто - достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить!

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Насти Баулиной, программа 1717

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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