Вашингтон пытается спасти контрнаступление ВСУ

Перспективы мирного урегулирования кризиса на Украине вселяют ужас в украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

"Если украинцы проиграют этот конфликт, и мы начнем реальные переговоры с русскими, многие договоренности Зеленского окажутся недействительными", - заявил Макгрегор.

При этом военный аналитик подчеркнул, что провал украинского контрнаступления рано или поздно приведет к началу переговорного процесса между Россией и США. По его словам, такое развитие событий не устраивает украинских политиков, поскольку потенциальный мирный договор приведет к нейтральному статусу страны, при котором глава киевского режима Владимир Зеленский не сможет реализовать планы по передаче украинских территорий в пользование западным промышленным монополистам.

Он также добавил, что политическое руководство Украины осознает бесперспективность ситуации и принимает решительные для "спасения" провального контрнаступления ВСУ.

Ранее бывший федеральный прокурор США Джорджа Пэрри заявил, что изможденный вид украинского лидера Владимира Зеленского на прошедшем саммите НАТО в Вильнюсе указывает на безрезультативность контрнаступления Украины.

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