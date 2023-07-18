ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Полковник Макгрегор: Зеленский опасается, что США начнут переговоры с Россией

10:51
  • вторник
  • 18 июля 2023

Вашингтон пытается спасти контрнаступление ВСУ

Перспективы мирного урегулирования кризиса на Украине вселяют ужас в украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. 

Украину назвали шаблоном для распространения влияния США на другие регионы
NYT: с начала контрнаступления Украина потеряла 20% техники и вооружений

"Если украинцы проиграют этот конфликт, и мы начнем реальные переговоры с русскими, многие договоренности Зеленского окажутся недействительными", - заявил Макгрегор.

При этом военный аналитик подчеркнул, что провал украинского контрнаступления рано или поздно приведет к началу переговорного процесса между Россией и США. По его словам, такое развитие событий не устраивает украинских политиков, поскольку потенциальный мирный договор приведет к нейтральному статусу страны, при котором глава киевского режима Владимир Зеленский не сможет реализовать планы по передаче украинских территорий в пользование западным промышленным монополистам.  

Он также добавил, что политическое руководство Украины осознает бесперспективность ситуации и принимает решительные для "спасения" провального контрнаступления ВСУ.  

Ранее бывший федеральный прокурор США Джорджа Пэрри заявил, что изможденный вид украинского лидера Владимира Зеленского на прошедшем саммите НАТО в Вильнюсе указывает на безрезультативность контрнаступления Украины.  

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.