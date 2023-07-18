ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Китай осудил атаку Украины на Крымский мост

10:59
  • вторник
  • 18 июля 2023

В ночь на 17 июля надводные дроны ударили по мосту

Стороны конфликта на Украине должны воздерживаться от нападений на гражданские объекты и инфраструктуру. Такое заявление сделала во вторник, 18 июля, официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин.
Путин провел совещание по ситуации с Крымским мостом. Главное

Чиновница подчеркнула необходимость обеспечивать безопасность гражданских лиц и соблюдать международное гуманитарное право, сообщает РИА Новости.

Украинская Служба безопасности издевательски прокомментировала теракт на Крымском мосту, обнародовав в соцсетях переделанный фрагмент украинской народной песни со словами "опять мост пошел "поспать" и сопроводив публикацию подписью: "Музыка — народная. Слова – СБУ".

Президент России Владимир Путин, проводя 17 июля совещание в связи с терактом на Крымском мосту, предупредил, что Москва не оставит действия Киева без ответа. Российский лидер не стал вдаваться в подробности, но отметил, что Министерство обороны России уже прорабатывает соответствующие предложения.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Поврежденная часть Крымского моста
Поврежденная часть Крымского моста
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.