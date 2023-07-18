Китай осудил атаку Украины на Крымский мост

В ночь на 17 июля надводные дроны ударили по мосту

Стороны конфликта на Украине должны воздерживаться от нападений на гражданские объекты и инфраструктуру. Такое заявление сделала во вторник, 18 июля, официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин.

Чиновница подчеркнула необходимость обеспечивать безопасность гражданских лиц и соблюдать международное гуманитарное право, сообщает РИА Новости.

Украинская Служба безопасности издевательски прокомментировала теракт на Крымском мосту, обнародовав в соцсетях переделанный фрагмент украинской народной песни со словами "опять мост пошел "поспать" и сопроводив публикацию подписью: "Музыка — народная. Слова – СБУ".

Президент России Владимир Путин, проводя 17 июля совещание в связи с терактом на Крымском мосту, предупредил, что Москва не оставит действия Киева без ответа. Российский лидер не стал вдаваться в подробности, но отметил, что Министерство обороны России уже прорабатывает соответствующие предложения.

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