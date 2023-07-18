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Минфин России объяснил неизбежность увеличения госдолга

11:25
  • вторник
  • 18 июля 2023

Средства нужны для поддержки экономики

Увеличения государственного долга России в условиях возрастающих расходов федерального бюджета не избежать, но Министерство финансов будет удерживать его в безопасных границах. Такое заявление сделала во вторник, 18 июля, заместитель главы ведомства Ирина Окладникова.

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Выступая в Совфеде, она отметила, что сейчас уровень долга России составляет 22,8 трлн рублей, это 14,9% ВВП и "пока наша безопасная граница".

Окладникова заявила, что "в условиях текущей ситуации мы долг будем наращивать, это безнадежная ситуация, мы должны будем это делать, потому что у нас растет расходная часть — нужно поддерживать экономику, мы должны поддерживать военный блок, и наши четыре новых региона нуждаются в существенной поддержке".

Однако при этом "будем стараться оставаться в безопасных границах", в пределах 20% ВВП, цитирует замглавы Минфина "Интерфакс".

Несмотря на западные санкции, Россия продолжает выполнять свои обязательства перед держателями внешнего долга. В частности, 26 июля Министерство финансов России перечислило 13,4 млрд рублей (эквивалент 159,4 млн долларов) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям со сроком погашения в 2028 году.

При этом президент России Владимир Путин указывал, что госдолг нашей страны составляет 14,9% от российского ВВП, тогда как в государствах еврозоны он составляет 90,9%, во Франции — 111,1% и лишь в Германии — 66,5%.

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