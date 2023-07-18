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США обвинили российский истребитель Су-35 в "опасных маневрах"

11:24
  • вторник
  • 18 июля 2023

Пентагон обеспокоен действиями ВКС России

Командование ВВС США обвинило пилота ВКС России в осуществлении "опасных маневров" возле американского самолета в небе над Сирией, передает издание Politico со ссылкой на официальное заявление высокопоставленного чиновника из Пентагона.

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В издании уточнили, что российские пилоты уже не первый раз осуществляют подобные маневры возле американских самолетов. При этом чиновник из Пентагона подчеркнул, что последний инцидент произошел накануне в воздушном пространстве над Сирией. По его словам, истребитель ВКС России Су-35 пролетел рядом с разведывательным самолетом ВВС США МС-12, подвергнув "опасности" жизни четырех членов экипажа.

Он также добавил, что в оборонном ведомстве США крайне обеспокоены действиями российских пилотов, поскольку за последние несколько недель количество инцидентов с участием авиации ВКС России значительно возросло.  

Ранее журналисты агентства Associated Press сообщили, что США рассматривают варианты противодействия активности ВКС России в небе над Сирией. По данным анонимного источника из Пентагона, действия российской авиации регулярно затрудняют нанесение ударов по стратегическим объектам боевиков в регионе.  

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