Собянин рассказал о развитии онкологической помощи в Москве

Лучевая терапия - "золотой стандарт" лечения рака

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о возможности лечения в столице онкологических заболеванием с помощью лучевой терапии.

Лучевая терапия в Москве есть в семи клиниках. Она есть также в нескольких федеральных клиниках. В ближайшее время лучевую терапию запустят в новой онкологической клинике МКНЦ имени Логинова.

"Требуется 1-1,5 месяца для того, чтобы наладить этот "космический корабль", по-другому это не назову. Онкоцентр весь в новых технологиях, инженерных сетях, системах", - сказал мэр на встрече с жителями ВАО.

Мэр напомнил, что в Москве создано пять онкологических центров, в которых есть все: амбулаторная помощь, лаборатории, назначение лекарств, а также технологии лечения.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"