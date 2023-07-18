В России за неделю госпитализировали 1138 человек с COVID-19

Скончались 57 пациентов
С 10 июля по 16 июля в России госпитализировано 1138 заболевших коронавирусом. Об этом во вторник, 18 июля, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.
Выздоровели за неделю 4643 человека, скончались 57 пациентов с коронавирусом.
В Москве за обозначенный период выявлено 575 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 277. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 223 человека, в Московской области – 24.
Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 22971107 случаев заболевания, зарегистрировано 399772 летальных исхода.
С 23 мая ковид-статистика в России публикуется не ежедневно, а еженедельно. Свежая сводка выходит по вторникам.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"