В России за неделю госпитализировали 1138 человек с COVID-19

Скончались 57 пациентов

С 10 июля по 16 июля в России госпитализировано 1138 заболевших коронавирусом. Об этом во вторник, 18 июля, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Выздоровели за неделю 4643 человека, скончались 57 пациентов с коронавирусом.

В Москве за обозначенный период выявлено 575 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 277. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 223 человека, в Московской области – 24.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 22971107 случаев заболевания, зарегистрировано 399772 летальных исхода.

С 23 мая ковид-статистика в России публикуется не ежедневно, а еженедельно. Свежая сводка выходит по вторникам.

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