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WSJ: население Европы обеднело после начала конфликта на Украине

11:59
  • вторник
  • 18 июля 2023

ЕС заплатит высокую цену за поддержку Зеленского

После начала конфликта на Украине жители большинства стран Европы стали значительно беднее, передает издание The Wall Street Journal.

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Авторы публикации подчеркнули, что простые граждане ЕС в условиях новой экономической реальности стали жить значительно беднее. По данным аналитиков, катализатором экономического кризиса в Европе стал рост цен на энергоносители и продукты первой необходимости.

Как отметили в издании, действия западных политиков по "облегчению участи граждан" не только способствуют разрушению трудовых отношений, но и подрывают позиции локальных производителей на международном рынке. При этом экономисты уточнили, что с начала боевых действий на территории Украины средний показатель заработной платы в Германии упал на 3%, в Италии и Испании – на 3,5%, а в Греции – на 6%.

Обозреватели авторитетной газеты также добавили, что жители Европы должны быть готовы к значительному увеличению налогового бремени, поскольку для восполнения ресурсов НАТО страны-участницы военно-политического блока заплатят высокую цену.   

Ранее журналисты информагентства Bloomberg заявили, что страны Запада планируют собрать с беднейших стран Европы добровольно-принудительные взносы в пользу киевского режима.

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