ЕС заплатит высокую цену за поддержку Зеленского

После начала конфликта на Украине жители большинства стран Европы стали значительно беднее, передает издание The Wall Street Journal.

Авторы публикации подчеркнули, что простые граждане ЕС в условиях новой экономической реальности стали жить значительно беднее. По данным аналитиков, катализатором экономического кризиса в Европе стал рост цен на энергоносители и продукты первой необходимости.

Как отметили в издании, действия западных политиков по "облегчению участи граждан" не только способствуют разрушению трудовых отношений, но и подрывают позиции локальных производителей на международном рынке. При этом экономисты уточнили, что с начала боевых действий на территории Украины средний показатель заработной платы в Германии упал на 3%, в Италии и Испании – на 3,5%, а в Греции – на 6%.

Обозреватели авторитетной газеты также добавили, что жители Европы должны быть готовы к значительному увеличению налогового бремени, поскольку для восполнения ресурсов НАТО страны-участницы военно-политического блока заплатят высокую цену.

Ранее журналисты информагентства Bloomberg заявили, что страны Запада планируют собрать с беднейших стран Европы добровольно-принудительные взносы в пользу киевского режима.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"