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Аксенов назвал самый быстрый способ добраться до Крыма

11:49
  • вторник
  • 18 июля 2023

В ночь на вторник запустили реверсивный режим движения

Самый быстрый способ добраться до Крыма – использовать автомобиль в режиме реверсивного движения на Крымском мосту.

Автобусы и грузовики в настоящее время используют паромную переправу или сухопутный коридор.

"В нынешней ситуации, при рабочем движении на мосту, реверс будет быстрее. Легковой транспорт, как и ранее, через мост", -сказал он журналистам (цитата по РИА Новости).

Автомобильное движение по Крымскому мосту восстановили в реверсивном режиме по одной из полос в ночь на вторник, 18 июля.

В ночь на 17 июля украинские надводные дроны ударили по Крымскому мосту. В результате взрыва было повреждено дорожное полотно, однако опоры конструкции выстояли. Погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок. Возбуждено уголовное дело о теракте.

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Движение по Крымскому мосту
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Крымский мост
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