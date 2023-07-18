Москвичей предупредили о резком похолодании и грозе

Погода вновь изменится

В Москве за ближайшие сутки похолодает на 8-10 градусов. Об этом во вторник, 18 июля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как уточнил эксперт, в среду максимальная температура в столице будет составлять 17-19 градусов, а в Московской области – 16-21 градус. При этом сформируется ощущение, "что на улице холодно, зябко, потому что ожидается ветер, а влажность будет близка к 100%".

Вильфанд рассказал, что к Москве приближается фронтальный раздел, ближе к вечеру небо покроется облаками, появятся условия для грозовой деятельности и дождей. Ожидается гроза с порывами ветра до 20 метров в секунду, сообщает АГН "Москва".

В связи с этим в столичном регионе введен "желтый" уровень погодной опасности, он будет действовать до 11 часов 19 июля в Подмосковье и до 14 часов 20 июля в Москве, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

Тем временем Европа изнывает от экстремальной жары. В Италии столбики термометров приближаются к отметке 50 градусов, в 16 городах действует красный уровень угрозы. Похожая картина в Испании, Франции, Германии. В Греции в полуденные часы приостанавливают курьерскую доставку и работу тех, кто трудится на открытом воздухе закрыт доступ к главной достопримечательности — Афинскому Акрополю.

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