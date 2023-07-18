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Минздрав: запрет на смену пола не нарушает Конституцию

12:38
  • вторник
  • 18 июля 2023

Госдума приняла такой закон 14 июля

Закон о запрете медицинских вмешательств по смене пола в России не нарушает конституционные права граждан. Соответствующее заявление сделала во вторник, 18 июля, заместитель российского министра здравоохранения Евгения Котова.
Госдума приняла в окончательном чтении закон о запрете смены пола

Представитель Минздрава напомнила, что действие запрета не распространяется на врожденные пороки развития. При подобных ситуациях корректировка пола является этапом лечения и, соответственно, разрешена.

В новом законе "нарушений каких-то конституционных прав граждан нет", цитирует Котову ТАСС.

Ранее новый закон прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что все экспертные замечания к законопроекту, запрещающему в России смену пола, были заранее проработаны. По его словам, "какие-то опасения здесь, наверное, чрезмерны", поскольку "соответствующие оговорки сделаны".

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