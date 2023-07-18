Минздрав: запрет на смену пола не нарушает Конституцию

Госдума приняла такой закон 14 июля

Закон о запрете медицинских вмешательств по смене пола в России не нарушает конституционные права граждан. Соответствующее заявление сделала во вторник, 18 июля, заместитель российского министра здравоохранения Евгения Котова.

Представитель Минздрава напомнила, что действие запрета не распространяется на врожденные пороки развития. При подобных ситуациях корректировка пола является этапом лечения и, соответственно, разрешена.

В новом законе "нарушений каких-то конституционных прав граждан нет", цитирует Котову ТАСС.

Ранее новый закон прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что все экспертные замечания к законопроекту, запрещающему в России смену пола, были заранее проработаны. По его словам, "какие-то опасения здесь, наверное, чрезмерны", поскольку "соответствующие оговорки сделаны".

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