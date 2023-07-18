Зеленский должен заключить мир с Россией

Отсутствие опыта в осуществлении крупномасштабных операций привело к катастрофическим потерям ВСУ в ходе контрнаступления. Об этом в интервью Der Tagesspiegel заявил консультант лондонского Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади.

"ВСУ до сих пор не владеют навыками проведения крупномасштабных операций", - заявил Гади.

При этом аналитик подчеркнул, что ключевая ошибка провала украинского контрнаступления заключается в неспособности ВСУ действовать "синхронно" на поле боя.

Он также добавил, что американские власти не смогут "спасти" провальное контрнаступление Украины из-за возросшего оборонительного потенциала ВС России. По его словам, рано или поздно украинскому руководству придется предпринять шаги для возобновления переговорного процесса с Россией.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что перспективы мирного урегулирования кризиса на Украине вселяют ужас в украинского лидера Владимира Зеленского.

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