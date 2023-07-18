Tagesspiegel: Киев несет большие потери из-за отсутствия навыков общевойсковых операций у ВСУ

Зеленский должен заключить мир с Россией
Отсутствие опыта в осуществлении крупномасштабных операций привело к катастрофическим потерям ВСУ в ходе контрнаступления. Об этом в интервью Der Tagesspiegel заявил консультант лондонского Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади.
"ВСУ до сих пор не владеют навыками проведения крупномасштабных операций", - заявил Гади.
При этом аналитик подчеркнул, что ключевая ошибка провала украинского контрнаступления заключается в неспособности ВСУ действовать "синхронно" на поле боя.
Он также добавил, что американские власти не смогут "спасти" провальное контрнаступление Украины из-за возросшего оборонительного потенциала ВС России. По его словам, рано или поздно украинскому руководству придется предпринять шаги для возобновления переговорного процесса с Россией.
Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что перспективы мирного урегулирования кризиса на Украине вселяют ужас в украинского лидера Владимира Зеленского.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"