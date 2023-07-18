ВС России ударили по украинским объектам для подготовки терактов

Москва обещала ответить на теракт на Крымском мосту

Российские военные нанесли групповой высокоточный удар по украинским объектам, на которых готовились террористические акты против России с применением безэкипажных катеров. Об этом во вторник, 18 июля, рассказали в российском Министерстве обороны.

Ведомство отметило, что, в частности, мишенью для ударов стали места изготовления таких катеров в районе Одессы.

Кроме того, ударами ВС России в районах Николаева и Одессы уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, с которых осуществлялось обеспечение украинской военной техники горючим.

Все спланированные к удару цели были успешно поражены, подчеркнули в российском оборонном ведомстве.

В ночь на 17 июля украинские надводные беспилотники нанесли удар по Крымскому мосту, жертвами теракта стали два человека — муж и жена, а их дочь попала в больницу. Москва предупредила, что ответ на эти действия Киева обязательно последует.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что террористы понимают только язык силы, поэтому к ним должны быть применены "персональные и совсем негуманные методы". По мнению политика, "надо взрывать их собственные дома и дома их родственников".

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