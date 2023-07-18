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ВС России ударили по украинским объектам для подготовки терактов

12:18
  • вторник
  • 18 июля 2023

Москва обещала ответить на теракт на Крымском мосту

Российские военные нанесли групповой высокоточный удар по украинским объектам, на которых готовились террористические акты против России с применением безэкипажных катеров. Об этом во вторник, 18 июля, рассказали в российском Министерстве обороны.

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Ведомство отметило, что, в частности, мишенью для ударов стали места изготовления таких катеров в районе Одессы.

Кроме того, ударами ВС России в районах Николаева и Одессы уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, с которых осуществлялось обеспечение украинской военной техники горючим.

Все спланированные к удару цели были успешно поражены, подчеркнули в российском оборонном ведомстве.

В ночь на 17 июля украинские надводные беспилотники нанесли удар по Крымскому мосту, жертвами теракта стали два человека — муж и жена, а их дочь попала в больницу. Москва предупредила, что ответ на эти действия Киева обязательно последует.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что террористы понимают только язык силы, поэтому к ним должны быть применены "персональные и совсем негуманные методы". По мнению политика, "надо взрывать их собственные дома и дома их родственников".

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